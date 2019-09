Punkrock for Ferdinand, pátý ročník hudebního festivalu, se uskuteční v sobotu 7. července v areálu benešovského pivovaru. Setkání začne ve 13 hodin, posluchači se mohou těšit na několik kapel hrajících punk, hardcore, ska a rock´n´roll. Po 22. hodině se účastníci přesunou na after party do Music clubu X na Masarykově náměstí.