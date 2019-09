Benešov – Den otevřených dveří v novém oddělení následné péče se koná v úterý 10. října od 10 do 15 hodin v benešovské nemocnici. A to není vše. V Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově se v úterý otevřou i oční ambulance. Při příležitosti Světového dne zraku budou mít od 7.30 do 11 hodin všichni zájemci možnost si nechat otestovat svůj zrak pro riziko glaukomu.