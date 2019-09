O klíčinici a odemykaní dávných časů

Český Šternberk - Pro děti od 5 do 8 let je tady Prohlídka v doprovodu klíčnice, která žije na hradě již skoro 800 let, pamatuje si všechny hradní obyvatele a bude Vám o nich vyprávět. Děti samozřejmě můžou vzít i své rodiče. Vydáme se tedy s naší klíčnicí, která umí odemykat dávné časy, za hradními obyvateli! Dozvíme se, proč měli rytíři erby nebo jak byl hrad dobyt. Jistě bude také zajímavé, jestli se dá hrad vytopit či jak vypadá stříbrný poklad.