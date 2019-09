Netopýři obývají gotickou věž

Týnec nad Sázavou – Kolonie netopýra velikého již léta obývá od jara do podzimu vrchní patro gotické věže v Týnci nad Sázavou. Každoročně pod ní prochází tisíce turistů, kteří míří do nejvyšší patra historické památky, kde se kochají výhledem do kraje. Věž přiléhá k románské rotundě a městskému muzeu, v srpnu je přístupná od středy do neděle mezi 10. a 12. a poté 13. až 17. hodinou. V sobotu 25. srpna se v areálu týneckého hradu uskuteční již tradiční netopýří noc. (jvr)