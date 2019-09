Co se skrývá pod akcí Skleněný Jarmark? Trhy s originálními skleněnými dárky, předvádění sklářských technik, pískování skleniček, výstava skla, dílničky, občerstvení, zábava pro děti i dospělé, tvorba horké koule se sklářem i hudební vystoupení. To vše čeká návštěvníky Centra sklářského umění na Sázavě 6. července od desáté do osmnácté hodiny.