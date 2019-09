Na semináři se dozvědí, jak nejlépe čerpat dotace

Vlašim – Informační semináře pro všechny zájemce, kteří by chtěli čerpat dotace z Operačního programu zaměstnanost či Integrovaného regionálního operačního programu, se uskuteční ve čtvrtek 12. října ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Nejdříve od 10 do 12 hodin začne povídání o čerpání dotací z regionálního programu, následně od 13 do 15 hodin se zájemci dozví více o dotacích z programu zaměstnanosti. Semináře přichystala Místní akční skupina Blaník, operující na územích Blaník, Želivka, Český Smaragd a Podblanicko.