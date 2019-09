Malíři vystavují společně v Týnci

Týnec nad Sázavou – Jak malují jejich sousedé a lidé z blízkého okolí, zjistí obyvatelé Posázaví při návštěvě Městského muzea Týnec nad Sázavou. Společná výstava malířů zahrnuje díla celkem osmi tvůrců, mezi nimiž jsou například týnečtí umělci Ladislav Žížala a Antonín Krch nebo Lenka Útratová z Pecerad. Prodejní expozice bude k vidění od neděle 15. července do konce září. Muzeum má otevřeno ve středu až neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. (jvr)