Malíři se líbí Posázaví

Týnec nad Sázavou - Hold krajině vzdává akademický malíř, grafik a ilustrátor, Karel Pokorný při výstavě svých obrazů v týneckém muzeu v areálu středověkého hradu. Obrazy z Posázaví si mohou zájemci prohlédnout až do konce září a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Umělec s vysokoškolským vzděláním v Týnci dosud nevystavoval. Posázaví, zejména to mezi Chocerady a Čerčany se mu ale velice líbí a to se také odráží v jeho tvorbě. U hradu výtvarník představuje svou tvorbu od roku 1975, své poslední, v kolekci zařazené obrazy namaloval dokonce letos a všechny obrazy zachycují krajinu Posázaví.