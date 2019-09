Legiovlak zastaví v Benešově

Benešov – Na repliku takzvaného legiovlaku, tedy vlaku, jímž se po transsibiřské magistrále probojovávali ke svobodě českoslovenští legionáři se zájemci budou moci podívat na benešovském vlakovém nádraží. Právě tam zastaví unikátní expozice replik legionářských vagonů z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři právě z tohoto typu vagonů ovládali Sibiř. Expozici můžete na nádraží navštívit od 9. do 14. října a to díky pořadatelům z

Československé obce legionářské. (zkl)