Vlašim – Fenoménu Járy Cimrmana je věnována výstava, která nyní probíhá v Zámku Vlašim. Kromě fotek z představení Blaník jsou k vidění také kostýmy podle návrhů Jaroslava Weigla, člena Divadla Járy Cimrmana. Jedním z nich je i kostým Smila Fleka z Nohavic z této hry. Výstava potrvá do neděle 26. srpna, zámek je v létě přístupný denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. (jvr)