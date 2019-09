Dětský den za korunu ve Voticích se v neděli 2. června přehoupne již do svého 21. ročníku. Děti poputují pohádkovou trasou, na které je pro ně připraveno plno her a soutěží a motivací dojít do cíle jim bude sladká odměna. Startují od votické hasičárny ve 14 hodin až do Srbic. Doprovodný program tvoří kapela Poprask a pro ty nejmenší bude připravený skákací hrad.