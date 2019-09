Jógu si zacvičí pod širým nebem

Benešov – Jóga v parku Klášterka bude určitě lákadlem letošních prázdnin v Benešově. Zklidnit si mysl, zrelaxovat a protáhnout se můžete přijít každý čtvrtek od 21. června do 16. srpna, výjimkou je čtvrtek 5. července, kdy se akce nekoná. Lekce budou probíhat v čase od 18 do 19 hodin v místě vyhlídky na dřevěné terase u připravované kavárny. Hodiny jsou vhodné i pro začátečníky, zájemci by si neměli zapomenout vzít s sebou jogamatku. Potvrzení o konání či zrušení najdete na facebookové stránce Fit jóga Benešov. Vstupné bude dobrovolné. (jvr)