Lešany – Vojenské technickém muzeum Lešany nabízí více než sedm set historických tanků, kanónů, obrněných vojenských vozidel, motocyklů či raketové techniky. Exponáty pochází z období od roku 1890 do současnosti. Muzeum se nachází v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren a přes prázdniny je přístupné od úterý do neděle od 9.30 do 17.30 hodin, vstup je zdarma. (jvr)