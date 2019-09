Donna a její tři muži řádí v kinech

Letní atmosféra bude dnes panovat v kině v Benešově. To v 19.30 hodin uvede muzikál Mamma Mia! Here We Go Again.

Příběh muzikálu, který je opět složený z hitů švédské skupiny ABBA, navazuje na první díl a blíže se zaměří na příběh Donny a jejích tří mužů, se kterými měla před narozením své dcery románky.

Ve snímků se opět objeví hvězdy jako Pierce Brosnan či Colin Firth. Díky scénám z minulosti se ale představí i mladší verze známých postav. O roli Donny se tak dělí Meryl Streep a Lily James.