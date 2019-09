Centrum sociálních služeb oslaví šedesáté výročí

Tloskov fest uspořádalo Centrum sociálních služeb Tloskov k oslavě kulatého šedesátého výročí své existence. V sobotu 1. června od 11 hodiny

si připomenou dlouhou tradici poskytovaných služeb. Jejich kapela Kabrňáci festival zahájí a bude tak mít mimořádnou příležitost dělat předskokana interpretům, jakými jsou Ivan Hlas & Norbi Kovács, Aneta Langerová, Pipes and Pints, Horkýže Slíže, Tata Bojs, Keks nebo skupina Kašpárek v rohlíku a další. Celodenní vstupenka stojí v předprodeji 390 korun, na místě 450, děti do 8 let mají vstup zdarma, do 15 let a ZTP v předprodeji 220 korun na místě 250.