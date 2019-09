Bárino toulavé divadlo zahraje Pasáčka vepřů

Všichni, co chtějí svým malým ratolestem udělat radost, mohou v sobotu 27. července v 17 hodin přijít do týneckého hradu, kde Bářino toulavé divadlo zahraje pohádku Pasáček vepřů. Jedno malé zadlužené království potřebuje nutně bohatou nevěstu. Princi se moc do toho nechce, ale královna nepovolí. Tak prohlásí, že když už, tak to musí být dcera samotného císaře, Viktorie. Vezme si na cestu slavíka, který umí zazpívat každou píseň, a růži, jejíž vůně zažene všechny starosti. A jak u Viktorie pochodí? O tom už sobotní vyprávění.