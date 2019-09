Votice – Kochat se výhledem do okolí můžete z věže kostela sv. Václava ve Voticích. Rozhledna Václavka je umístěna ve výšce 35 metrů, cestou nahoru zájemci zdolávají 135 schodů. Kromě toho si mohou prohlédnout funkční hodinový stroj, zvony či výstavu malíře Václava Kasky a prací dětí. Otevřeno je od úterý do soboty od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, v neděli od 12.30 do 17 hodin. (jvr)