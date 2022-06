Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích

Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích.Zdroj: Deník

Jde o místo, kde se od třináctého do osmnáctého století konaly popravy lidí odsouzených ve Slavkově u Brna. A to včetně poprav žen označovaných za čarodějnice. Vše začalo, když v roce 1288 Slavkovští získali hrdelní právo. Tehdy v lokalitě dodnes zvané Na Spravedlnosti vyrostla šibenice. O život zde přišlo také mnoho nevinných. Jako vzpomínka na stovky let starou historii zde vznikla naučná stezka Šibeniční vrch.