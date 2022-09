Divoké večírky a drogy. Budoucí norská královna je žena s divokou minulostí

Na muže měla smůlu - 60 dní

V seriálu Pobřežní hlídka sice Pamela Andersonová excelovala, to se ovšem nedá říct o jejích vztazích. Manželství s Rickem Salomonem, kterého si vzala v říjnu 2007 v Las Vegas vydrželo pouhých šedesát dní, po rozvodu to spolu zkusili znovu, ani tentokrát to ale nevyšlo. Štěstí neměla ani předtím. Sňatek s muzikantem Kidem Rockem v roce 2006 vydržel jen 122 dní.

Nepoučitelný akční hrdina - 107 dní

Přestože nejkratší manželství Nicolase Cage bylo s maskérkou Erikou Koike a trvalo čtyři dny, mnohem sledovanější byl rozvod s jedinou dcerou krále rokenrolu Elvise Presleyho Lisou Marií. Vzali se v srpnu 2002 a ještě v listopadu téhož roku požádali o rozvod. Oficiálně byl dokončen až v květnu 2004, což znamená, že trval několikrát déle než jejich samotné manželství. Ani to Cage od dalšího sňatku neodradilo.

Konec chtěli oba - 122 dní

To protagonista snímků Pařba ve Vegas a Zrodila se hvězda Bradley Cooper byl ženatý pouze jednou, nevzpomíná na to ale příliš radostně. V prosinci 2006 si vzal svou hereckou kolegyni Jennifer Espositovou, po 122 dnech si ovšem řekli sbohem. Naštěstí to podle Coopera bylo vzájemné. „Bylo to něco, co se stalo,“ řekl během rozhovoru v show XM Howarda Sterna. „Dobrá věc je, že jsme si to oba uvědomili… Někdy si to prostě uvědomíš,“ dodal.

Neshodli se ani po rozvodu - 72 dní

Přesně 72 dní po odvysílání jejich okázalé svatby v srpnu 2011 milionům diváků Kim Kardashianová požádala s krasavcem NBA Krisem Humphriesem o rozvod, přičemž jako důvod uvedla nepřekonatelné rozdíly. Humphries k tomu v březnu 2019 dodal: „V tomto světě je hodně věcí, které nejsou skutečné, náš vztah ale stoprocentně byl.“

Ze svatby vinil alkohol - 9 dní

Pouhých devět dnů vydrželo manželství Dennise Rodmana a Carmen Electry. Poté, co se 14. listopadu 1998 vzali, podal Rodman žádost o zrušení sňatku s tím, že byl opilý, když si říkali své sliby. „Bylo to tak spontánní a mě napadlo: ‚Proboha, co jsme to udělali?‘“

Naštěstí jen nanečisto - 14 dní

Vzali se na Nový rok v roce 2008 při západu slunce na soukromém ostrově ve Francouzské Polynésii. Přesně o dva týdny později Eddie Murphy a Tracey Edmonds oznámili svůj rozchod. Protože v tu dobu ještě neměli povolení k uzavření sňatku v USA, absolvovali pouze „symbolický obřad“ a ten skutečný už se nikdy nekonal. Ušetřili si tak papírování a handrkování o majetek.

Dělala si, co chce - 55 hodin

Prozatímní rekord v délce manželství drží zpěvačka Britney Spears, která si na Nový rok 2004 vzala svého kamaráda z dětství Jasona Alexandera. A nebylo to nikde jinde než ve Vegas. O několik hodin později soudce rozpustil jejich „vtipné“ manželství a zbytek už je historie. „Byla jsem hloupá, vzpurná a ve skutečnosti jsem nenesla zodpovědnost za to, co jsem dělala,“ řekla k tomu později v rozhovoru pro web E!