Zmínila jste zubaře… Právě z něj má spousta lidí strach. Jak to u něj zvládáte vy?

Byla jsem u něj poměrně nedávno a měla jsem z výsledku radost. Rentgenovali mi pusu a nemám žádné kazy, vše je v pořádku. Teď jsem objednaná v září na parodontologii, tak jsem zvědavá. Ale zrovna tohle zvládám naštěstí v pohodě, zubařů se nebojím.

Letos jste dělala patronku pečovatelce v domově seniorů Janě Kudové. Domlouvaly jste se společně na nějaké strategii?

Tím, že nikdo ze soutěžících nebyl zvyklý vystupovat na jevišti a měli trému, tak si zasloužili trochu pomoct. S tím jsem šla za svojí svěřenkyní a řekla jsem jí, na co se jí budu ptát, aby neměla strach a mohla se na to připravit. Přišlo mi to fér. Pro mě je jeviště prakticky domácí scéna a taky by se mi nelíbilo, kdyby tam na mě někdo vpadl s nějakou zákeřnou otázkou, takže jsem měla pochopení.

Když jste začínala s herectvím, bývala jste nervózní?

Abych řekla pravdu, vůbec si to nepamatuju. Začala jsem hrát už někdy ve třech letech a děti to berou vždycky trochu jinak než dospělí.

Co vás teď po pracovní stránce čeká?

Těch projektů je víc. Já jen doufám, že nás ten covid zase nezavře a neskolí. Nikomu už radši nic neslibuju, protože nevím, co bude zítra. Je to naprd.