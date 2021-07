KVÍZ: Co znamená, když "prší žáby"? Otestujte své znalosti o počasí

Počasí má vliv na nás na všechny. Znáte to věčné zkoumání meteorologické předpovědi: Budu potřebovat svetr, mám si vzít deštník? Nebude dětem po cestě do školy zima? Zkuste si v našem kvízu, co víte o zajímavostech o počasí.