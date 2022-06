Ne každý muž by zvládl držet druhého muže za ruce a dívat se mu zblízka do očí, aniž by se odboural. Jak to děláte vy?

Snažíme se držet scénáře, ale máme tam samozřejmě momenty, kdy jsme hodně blízko u sebe, probíhá mezi námi určitá chemie a různé srandy, a koukat se na něj opravdu z pěti centimetrů se moc nedá. Je to docela náročné a obvykle se rozesměju. On to má podobně, takže se pak trochu bojím dalších scén, abychom to udrželi. (smích)

Herec Štěpán Benoni: Přátelé dělají domov

Bylo hned od začátku jasné, že vy budete hrát nesolventního žadatele o úvěr se svůdcovskými schopnostmi a Martin ředitele banky, který vám ho nechce dát? Nebo jste licitovali?

To bylo dané. Režisér Tonda Procházka to tak rozhodl a myslím, že je to tak správně. (smích)

Jak dlouho vám vůbec trvalo hru s Martinem natrénovat?

Zkoušeli jsme poměrně dlouho, protože nám to přerušila korona. Hodně jsme to posouvali, pak nám moc nepomohl jeden promotér někde na Moravě, který nám nasmlouval strašně moc představení, která jsme museli rušit, takže teď jsme se klepali, aby to konečně klaplo, a snad se to premiérou odstartovalo. Skutečnou délku nevím, ale zkoušeli jsme to i teď těsně před představením, museli jsme si říct, co a jak, protože to není úplná sranda, nejsme si ještě jistí.