Bývalý prezident, premiér, ministr financí a současný hovňousek (to není urážka, tento titul dal sám sobě v minulém týdnu) v roce 2021 ve svých osmdesáti letech poprvé v životě navštívil supermarket. A dle svých slov byl šokován, kolik tam mají zboží. Neuvěřitelné!

Musíme exprezidenta hovňouska citovat: „Já jsem nikdy v tak velkém obchodě ještě nebyl, já jsem byl absolutně šokován. To jsou desítky metrů, že nedovidíte na konec. Byl jsem také šokován, že všichni lidé tam mají roušku, já ji nenosím nikdy. A byl jsem šokován, co všechno tam je.“

Ale pozor to není celé, vypadá to, že ten mimořádný zážitek bude tématem obsáhlejšího díla: „To je úplně šílený, já zírám. Ty desítky těch metrů. Já jsem nemohl najít jogurt. Ptal jsem se někoho: to je támhle doprava, pak ještě dvě uličky do toho atd. Pak jsem zjistil, že jsou to jen jogurtové výrobky a ty jogurty pak byly zase ještě v dalším. Já, prostý člověk, který znám asi tři druhy jogurtů. Zážitek, happening, já bych o tom měl napsat úvahu nebo esej.“

Zápisky ze supermarketu

Na tu esej se těším, bude zdrojem mnohých veselých chvilek a parodií a doufám, že se po zápiscích z cest dočkáme i série knih Zápisky ze supermarketu. Ale asi tušíte, že mi to nedalo a musel jsem si ten klausovský textík zkusit napsat sám. Udělat tu parodii dopředu. Tak si představte Václava Klause, jak sedí ve svém institutu, žmoulá kradené plnicí pero a pak posílá do světa tuto esej nebo úvahu:

Jako první porevoluční ministr financí, který tuto zemi přivedl od plánovaného socialistického hospodářství k tržní ekonomice, jsem se po třiceti letech konečně zašel podívat, jak to chodí v takovém kapitalistickém obchodním řetězci. A znovu zopakuji to slovíčko, které jsem už použil, byl jsem šokován. Tím či oním prostorem, tím či oním počtem výrobků. Nikdy mě nenapadlo, že si člověk v demokratické zemi s volným trhem může vybrat z takové nabídky.

To množství zboží potřebuje hodně pracovní síly, takže okolo chodili všelijací lidé a rovnali ty tuny zboží do těch rozličných regálů i neregálů a jiní lidé, kterým se v ekonomii říká zákazníci, to zboží kupovali, aby utratili své výplaty a další lidé mohli naopak své výplaty dostat. Zajímavý jev. Za více než šedesát let, co se věnuji ekonomii, jsem se s tím ještě nesetkal. Budu to muset zmínit studentům při své další přednášce na Vysoké škole ekonomické. Vida, jak se i osmdesátiletý držitel několika čestných doktorátů může přiučit něco nového.

A já jsem v tomto falešném a prázdném nefejetonu (jak by řekl Václav Klaus) nakonec téma ze života a nakupování dodržel. Jen se teď bojím, že když si pustím písničku od skupiny Clash Lost in the Supermarket, uvidím místo své oblíbené kapely mezi regály bloudícího šokovaného hovňouska.