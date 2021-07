Jako dítě jezdil Ivo Návrat na pionýrské tábory do Šiškova mlýna, kde byly bojovky na denním pořádku. V přírodě trávil hodně času, a proto ho dnes jako učitele na uměleckých školách udivuje, když se ho sedmnáctiletý student zeptá, jestli je k rozdělání ohně zapotřebí dřevo.

Ivo Návrat | Foto: se svolením Ivo Návrata

Otevřelo vám v něčem natáčení Spícího města oči, nebo jen potvrdilo to, co jste si o dětech myslel?

Určitě mi oči neotevřelo, ani nic nepotvrdilo. Moje práce u filmu je spíš o tom, být všude o něco dřív než ostatní a končit poslední, takže natáčení nikdy moc nevnímám. Spíš se soustředím, aby vše, co se ode mne očekává, bylo v pořádku a včas na svém místě. Musím ale uznat, že to, co naši malí herci zvládli, bylo neskutečné. Ne že by měli až tak těžké hraní, ale ta doba, co museli strávit čekáním a udržením pozornosti, to jsem obdivoval a jsem si jistý, že moje děti by to nedávaly. Takže klobouček dolů před těmi haranty a jejich rodiči a také dětskou koučkou Epi, která je zvládala.