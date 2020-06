Výrazná herečka o sobě říká, že je workoholička. A podle toho, co o ní víme, má pravdu. V nasazení nepolevila, ani když nemohla hrát. Pilovala jazyky, na kole rozvážela roušky a taky se poprvé v životě postavila za sporák!

Hana Vagnerová | Foto: archiv Astrid

Psychologové tvrdí, že v situaci, jako je karanténa, by sis měla vytvořit nové hobby. Máš něco takového?

Kromě italštiny bych chtěla začít malovat, to mě baví a neměla jsem na to čas. Malování jsem měla dokonce několik let na seznamu věcí, které se chci naučit následující rok… A pak mám vlastně zcela novou činnost ve svém životě a tou je vaření!