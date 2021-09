Kabelkový VELEtrh letos opět nabídl více než tisícovku kousků, mnohdy i světových značek. Kabelky do dobročinného bazaru věnovaly jejich původní majitelky, které je už nenosily. Odevzdat je mohly během letních prázdnin na devíti místech ve Zlíně a jednom ve Slušovicích.

„Trochu jsme se obávali, že během prázdnin se nám nesejde tolik kabelek, jak jsme byli zvyklí, ale strachovali jsme se zcela zbytečně. Obzvláště posledních 14 dní se sběrná místa plnila kabelkami doslova rychlostí blesku,“ konstatovala za zlínskou Naději její fundraiserka Zuzana Šlúchová, díky které Kabelkový VELEtrh vznikl.

Bylo to před deseti lety, kdy začala pracovat pro zlínskou Naději a vedení po ní chtělo nějaký nový nápad na charitativní akci. „Měla jsem pocit, že vše už bylo vymyšleno a že nemám čím překvapit. V té době jsem šla s dcerkou do města a nechala jsem na nápadném místě položenou svou starou kabelku, která byla velmi specifická a jedinečná, ale já ji už zkrátka nenosila.

Doufala jsem, že si ji někdo vezme a bude mu ještě dělat radost. Když jsem pak po čase viděla, jak ji s láskou držela na klíně jedna žena v trolejbuse, měla jsem ohromnou radost. A to byl ten moment, kdy jsem si řekla, že to je ono, že to můžeme zkusit ve velkém,“ zavzpomínala Šlúchová.

A vyšlo to. Během prvního ročníku získala Naděje prodejem použitých darovaných kabelek kolem 40 tisíc korun, dnes už běžně utrží dvakrát tolik. Byly dokonce roky, kdy výtěžek přesáhl částku 100 tisíc korun.

Navíc Kabelkový VELEtrh dávno překonal hranice Zlína a koná se napříč celou republikou. „I když jsem pro Naději vymyslela spoustu dalších projektů, žádný už nezasáhl tak obrovský okruh lidí jako právě kabelkáč,“ dodala Šlúchová. Nezapomněla doplnit, že celou akci od jejího počátku podporuje Zlínský deník.

„Jsem nadšený, že z někdejšího nápadu ve stylu - Zkusme to, přinese to třeba aspoň pět tisíc – se stala tradice, která se dočkala svých prvních velkých narozenin. A ještě hřejivější poznatek je, že lidé s velkým srdcem zachovávají i při tak veliké konkurenci dobročinných projektů veletrhu takovou přízeň,“ uvedl šéfredaktor oddělení speciálních projektů Deníku David Karola.

Letos hodlá Naděje Zlín za utržené finance pořídit další várku antidekubitních matrací a polohovací pomůcky, část peněz podpoří také sociálně-terapeutickou dílnu, ve které klienti Naděje vyrábějí ruční papír.

Bývalá dětská sestra pomohla kabelkou i po své smrti

Během Kabelkového VELEtrhu se ve Zlíně prodaly stovky nejrůznějších tašek, kabelek či elegantních psaníček. Nejde však jen o kus kůže nebo látky, jak se na první pohled může zdát. Každá kabelka má totiž v sobě vepsaný nějaký životní příběh.

Jako například nenápadné elegantní psaníčko, které původně patřilo Janě Hýblové rozené Seibertové. Tato dáma se narodila v roce 1940 v Kroměříži a v roce 1962 se přestěhovala do Zábřehu. Celý život zasvětila pomoci druhým, nejprve pracovala jako dětská zdravotní sestra, později učila v mateřské škole. Letos zemřela ve věku 81 let.

Její syn Petr nechtěl maminčiny oblíbené kabelky jen tak vyhodit a rozhodl se je poslat ve velké krabici do Zlína. Doufal, že ještě někomu poslouží. Kabelkový VELEtrh se mu zdál být tou nejlepší možnou příležitostí. V krabici se ukrývalo i krásné černé psaníčko.

„Uvnitř je visačka, na které je uvedený výrobce, cena a také to, že bylo psaníčko vyrobeno v roce 1990. Maminka si ho ráda brávala při nejrůznějších slavnostních příležitostech. Jsem přesvědčený, že by měla radost, že se její oblíbené psaníčko vydalo na novou cestu a že bude dělat radost další ženě,“ prozradil syn Petr.

Psaníčko si na Kabelkovém VELEtrhu našlo velmi brzy svou novou majitelku. Do oka padlo šestašedesátileté Ireně Jakubíčkové z Holešova. „Ráda chodím do divadla nebo na různé koncerty. Jsem si jista, že s psaníčkem udělám ještě hodně parády. Už se těším, až ho vynesu,“ podotkla paní Irena .

Jana Žajdlíková, 37 let, Zlín

hygienička

Kabelkového VELEtrhu se účastním pravidelně, letos si odnáším celkem osm kabelek. Pro sebe jsem pořídila hlavně univerzální kousky v černé barvě, ale i jeden šedivý model. Dětem jsem pak vzala barevné kabelky. Mám akci velmi ráda.



Miluše Navrátilová, 64 let, Zlín

důchodkyně

Na Kabelkový VELEtrh chodím pravidelně už šest let a ještě nikdy jsem neodešla s prázdnou. Letos si odnáším dvě kabelky, má z nich obrovskou radost.



Alena Staňková, 67 let, Zlín

důchodkyně

Na Kabelkovém VELEtrhu jsem si už v minulosti pořídila třeba tašku na houby, letos jsem nadšená z kožené mini taštičky, kterou si budu brávat, až půjdu s přáteli na pivo. Vejde se do ní jen peněženka a klíče.



Kristýna Peprníčková, 20 let, Zlín

prodavačka

Jsem na Kabelkovém VELEtrhu poprvé a moc se mi tu líbí. Ráda podobné akce podporuji a určitě neodejdu s prázdnou.



Kamila Hříbková, 23 let, Vsetín

studentka

Kabelkový VELEtrh je pro mě premiéra a jsem překvapená, jak široký výběr kabelek tu je. Vybrala jsem i vyšívaný měšec na drobné mince.

