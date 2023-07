Majitelka levandulového pole Veronika Adamová.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Dlouhé řádky aromatické léčivky se táhnou až za terénní vlnu. Veronika je místní rodačka a jako patriot chce hostům ukázat tento malebný kout české země. Také proto nechala pole veřejnosti volně přístupné. Návštěvníky vítá cedule s informacemi a mohou se v barevně atraktivním a voňavém prostředí vyfotit nebo se prostě tou krásou jen tak kochat.

Veronika je sice zdatná podnikatelka, ale s pěstováním bylin příliš zkušeností zatím nemá. A s levandulí, jak sama přiznává, se i druhým rokem teprve učí. Naučila se třeba i to, jak zakoupené sazenice zasadit. „Doma jsme dali hlavy dohromady a úspěšně jsme pak použili lesnický stroj na sázení stromků,“ usmívá se a připomíná, že levandule je vytrvalá bylina na vodu sice nenáročná, ale péči přesto potřebuje. Je nutné ji dvakrát do roka poměrně vydatně ostříhat, aby se nerozklesávala. Na jaře se stříhá zhruba o jednu třetinu a pak ještě znovu v létě. „Stříhat budeme někdy v srpnu a na podzim pak ještě keříky začistíme,“ vysvětluje s tím, že má načteno, že by při takové péči měla rostlina vydržet 15 až 20 let.

Pořád jsou to jen pokusy

Tedy za ideálních okolností. Některé sazenice se však na jejím políčku dožily sotva jednoho roku. „Někdo nám tu hned z počátku vykopal deset sazenic. Zamrzí nás to, ale naštěstí v tom množství, které tu máme, nás to neohrozí,“ říká majitelka pole. Letos levanduli nechá pořádně odkvést. Pak, po ostříhání stvolů s modrofialovými aromatickými květy, použije drogu při výrobě esenciálních olejů a hydrolátů. „Všechno je to za pochodu. Pořád to s levandulí jsou zatím jen pokusy. A věřím, že ne omyly,“ směje se podnikatelka, která zákazníkům loni nabídla své první levandulové výrobky - polštářky a sirupy. K nim letos přibudou již zmíněné esenciální oleje a hydroláty.

Loni u Miličína levanduli lékařskou sklízeli poprvé, ještě ručně. Na poli se parta zručných brigádníků zbavila květů pomocí japonských srpů. „Letos jsou keříky zase o něco větší a ruční sklizeň by byla dost náročná. Proto mám z Bulharska objednaný levandulový kombajn,“ říká Veronika. Z levandulového pole má radost nejen majitelka případně návštěvníci a fotografové, ale také opylovači. Mezi květy létá velké množství čmeláků, motýlů a nejvíc včel. Ty podle Veroniky mohou patřit kamarádce Katce, která postavila úly hned vedle voňavého pole a letos by měla mít svůj levandulový med.