/FOTO, VIDEO/ Z Kuby, jinak též Ostrova svobody, se obyčejný Kubánec jen tak nedostane. Legálně to jde třeba tak, že vycestuje do spřízněného Ruska. I k tomu je ale třeba zvací dopis a pobyt tam je možný jen jeden rok.

Yoandri připravuje tortillu. | Video: Zdeněk Kellner

A právě tak se v roce 2009 Yoandri Mayedo Marti z rodné Kuby dostal s jediným cílem, pomoci ekonomicky rodině. Ale ani v Rusku Kubáncům pečení holuby do úst nelétají. První měsíc Yoandri žil se skupinou krajanů ve squatu odkázaný na pomoc dalšího krajana zabývajícího se pomocí Kubáncům s emigrací. „Dával nám denně jídlo i peníze,“ zavzpomínal Yoandri. Jenže takové přežívání tehdy šestadvacetiletého muže neoslovilo, proto si začal hledat práci, i když to podle ruských zákonů nebylo zcela košer. Yoandro Mayedo Marti ve svém bistru v benešovské Nádražní ulici.Zdroj: Deník/Zdeněk KellnerNásledujících devět měsíců se živil jako pomocník na stavbě a toužil vycestovat do USA. Dnes si ze své anabáze dělá legraci, prý si při cestě za svobodou popletl směry. Na stavbě několikrát ani nedostal zaplaceno, proto mu potřebnou letenku z Ruska přes Prahu do Makedonie pomohla hradit sestřenice. „Věděl jsem, že Česká republika pomáhá azylantům, proto jsem v Praze na let do Makedonie nepřestoupil. Ale také jsem věděl, že mezinárodní letištní zónu jen tak nemohu opustit i to, že jedinou možností je lehnout si před letištní policií na zem a křičet politický azyl, Kuba, no problem,“ vrací se Yoandri k dalšímu zlomovému bodu svého života. Na letišti v Praze potom strávil další dva měsíce než ho odvezli do centra pro azylanty v Kostelci nad Orlicí. Zde prožil jedno z nejtěžších období života. „Osm měsíců jsem doslova válčil, rval jsem se o svůj vlastní život,“ tvrdí.

Milan Jaroš fotografoval Kubu v roce 2008, rok před Yoandriho odchodem:

1/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Žena, jež si vychutnává zmrzlinu na ulici v Havaně a prochází okolo nástěné malby Che Guevary 2/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Muž kouřící doutník v okýnku svého vozu v Havaně 3/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Dvojice v ulicích Havany 4/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Mladá studentka jde na univerzitu v Havaně 5/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Pionýři v jedné z volebních místností v Havaně hlídají volební urny 6/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Muž chytající na udici ryby v přístavu v Havaně 7/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Pionýři v jedné z volebních místností v Havaně hlídají volební urny 8/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Studentky univerzity v Havaně 9/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Pionýrka, která jde okolo nápisu viva Fidel v ulicích Havany. 10/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Pionýři v jedné z volebních místností v Havaně hlídají volební urny 11/35 Zdroj: DENÍK/MilanJaroš Muži hrají domino v Havaně 12/35 Zdroj: DENÍK/Milan Jaroš Kubánská vlajka vlající mezi domy ve staré Havaně 13/35 Zdroj: DENÍK/Milan Jaroš Dvojice na ulici v Havaně 14/35 Zdroj: DENÍK/Milan Jaroš Muži nesoucí rakev z kostela během pohřbu na největším Havanském hřbitově 15/35 Zdroj: DENÍK/Milan Jaroš Žena s dítětem u obří sochy José Martího na náměstí Revoluce v havaně 16/35 Zdroj: DENÍK/Milan Jaroš Muž kouřící doutník v hospodě v Havaně 17/35 Zdroj: DENÍK/Milan Jaroš Scénka v jednom z kubánských obchodů s potravinami na příděl 18/35 Zdroj: DENÍK/Milan Jaroš Pouliční scéna na chudinském předměstí Havany

Po přidělení mezinárodní ochrany dostal nějaké peníze do začátku a odjel do Prahy. Tam mu pomohl další krajan, známý jeho známého, s nímž se potkal na sociálních sítích. Než se k němu nastěhoval, žil v autě a marně hledal práci. Shodou okolností se ale seznámil i s dalším Kubáncem, který pracoval v Hard Rock Café a který mu tam dohodil práci kuchaře. V Hard Rock Café pracoval Yoandri a učil se česky téměř šest let. Poznal českou kulturu a začal i podnikat. Ale pšenka mu v Česku rozhodně nekvetla, proto se z něj nakonec zase stal zaměstnanec – kuchař s číšník.

Yoandri ve svém bistru nabízí českou, mezinárodní i kubánskou kuchyni:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Přesto mu znovu svitla naděje na vlastní podnik. Úspěch mu přinesly latinské akce ve stánku, kde prodával kubánské jídlo a drinky. V roce 2020 si našel práci v Českém Šternberku a získal tam dokonce ocenění Restaurantu Guru, který pomáhá restauracím a barům být úspěšnější a lépe se prodat. Odtud to ze sezónně frekventovaného místa bylo už jen kousek do Benešova. Zlom přišel loni, kdy tam našel u dopravního terminálu vhodné prostory k pronajmutí. Proto se opět rozhodl razit si vlastní cestu. „Mým cílem je tady rozvinout a stabilizovat své bistro,“ plánuje s tím, že v Benešově vidí velký potenciál a rád by se tam zaměřil i na další možné lokály a catering světových kuchyní, včetně té kubánské.

Jeden sen už si splnil

Předpoklady pro to rozhodně má. Nejen, že je vyučený kuchař, ale na vaření má dar od Pána Boha. Jeho kulinářské nápady mu jsou přímo od srdce. „Když vařím, ztrácím pojem o čase a prostoru, je to moje vášeň už od dětství,“ přiznal. Díky tomu zná mnoho světových kuchyní, další se jednoduše naučí. I tu českou s gulášem, dršťkovou polévkou nebo výpečky. Tradiční české recepty pochytil během týdne z internetu. V podnikání mu nepřekáží ani jeho znalost češtiny. Stále proto „vaří buchty na pivu“, i když ve skutečnosti se jedná o buřty na pivu.

S kubánskými specialitami vyráží Yoandro na letní gastronomické akce:

Léta říkal místo hromada - hormada. Kdysi slyšel slovní spojení hromada brambor a dlouho pak zaměňoval svou hormadu s kopcem, tedy horou. Proto jezdil místo na hory na hormady. Donedávna také říkal všem bez rozdílu věku papej, než zjistil, že dospělý nepapá, ale jí. Yoandri by jednou rád získal české občanství a měl svůj You Tube kanál. Plánuje i vydání vlastní kuchařky a online kurzy. Jeden sen si už ale splnil. Díky podnikavosti v Česku už dokázal pomoci rodičům vycestovat z Kuby. Jeho otec nyní žije v USA, maminka pro změnu ve Španělsku.

Zdroj: Deník/Zdeněk KellnerYoandro Mayedo Marti se narodil na Kubě ve městě Camaguey. Má dva sourozence, mladší sestru a mladšího bratra. Na Kubě vystudoval obdobu oboru kuchař/číšník. Proto na rodném ostrově chtěl pracovat v hotelnictví, ale z ohledem na tamní situaci nakonec v rámci možností začal podnikat. V roce 2009 se, s cílem emigrovat do USA, vypravil nejprve do Ruska a po osmi měsících pak do Česka. Pracoval v Hard Rock Cafe v Praze a následně v dalších v restauracích v hlavním městě. Předtím, než zakotvil v Benešově, byla jeho poslední štace v Českém Šternberku. V Benešově provozuje od roku 2022 v Nádražní ulici vlastní Bistro Terminál 1 zaměřené na českou, mezinárodní ale i kubánskou kuchyni.