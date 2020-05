Svět se zase pomalu začal vracet do zaběhnutého stavu. První vlna řádění záludného koronaviru je za námi, vypočítáváme následky a hledáme cesty, jak si zase udělat život svobodnějším. Mnozí živnostníci se už zase vrátili ke své práci a snaží se dohnat ztráty z posledních měsíců.

Daleko k ideálu má ale situace pořadatelů kulturních, společenských a velkých letních akcí. Ti byli mezi prvními, kdo musel dlouhodobé plány rušit a mezi posledními se k nim zase začnou vracet.

Během pouhého týdne na začátku března prořídl kalendář na celé léto i majiteli eventové agentury Dream PRO Luboši Machoňovi z Ústí nad Labem. Vymýšlel proto, jak se z krize dostat, aniž by musel sedět se založenýma rukama. A přišel s nápady, jakým způsobem dostat na různé akce leckdy i více než tisíc lidí, a přesto dodržet všechna vládní nařízení a pravidla.

„Nechtěl jsem sedět za stolem a čekat, až přijde pomoc. Byl to velký stres pro nás i pro naše spolupracovníky, lidi kolem techniky, zvukaře, ochranku, fotografy nebo produkční. Ti všichni přišli ze dne na den o práci. Pak jsem se probudil ve čtyři ráno a napadlo mě spustit autokino,“ popisuje start neotřelé úpravy podnikání v koronavirové době Luboš Machoň.

Jak to vypadá v autokině? Podívejte se:

A brzy se mu podařilo uspět – na několik dní dopředu vyprodal autokino zřízené na ústeckém parkovišti u obchodního domu, každý večer promítal jiné filmy. „Když jsem s tím ještě to ráno přišel do práce, všichni kolegové se nadchli. Hned za pár hodin jsme měli připraveny věci od techniky, místo i hrubý plán promítání,“ doplňuje. Byli rádi, že lidem mohli nabídnout zase trochu zábavy jinde než u televize.

Koncert pro auta

A protože prý už tehdy v agentuře tušili, že se situace kolem rozvolnění akcí s vysokou návštěvností jen tak nezmění, začali vymýšlet dál. S koncertem čistě pro auta, kde budou lidé v bezpečí svých vozů a nebudou se srocovat pod podiem, to bylo stejně rychlé plánování. Od nápadu k realizaci uběhly pouhé dva týdny.

„Vlastně jsme asi takhle velký projekt s tak krátkou přípravou ještě nikdy nedělali. Byl to bláznivý nápad a všichni kolem mě se nechali strhnout. Lidi, se kterými si vyměníme kvůli akcím pár emailů či telefonátů týdně, mě najednou měli neustále na telefonu. Jsou to kolegové od techniky, z ochranky, grafici, celý tým v mé agentuře. S kamarádkou Luckou, kterou jsem přemluvil na pomoc s PR, jsme si volali v noci a řešili další podporu komunikace. Ráno jsme si to zase celé předělali, protože nás napadlo něco nového,“ popsal plánování vyprodaného autokoncertu Leoše Mareše na mosteckém autodromu šéf agentury Dream PRO.

Oba projekty byly o to složitější, že museli pořadatelé detailně řešit každý svůj krok a myšlenku s hygieniky kvůli probíhající pandemii. Řadu věcí tedy během čtrnácti dnů plánování museli i několikrát změnit. I přesto se oba projekty povedly, autokina navštívilo zhruba 1 300 návštěvníků, autokoncert ještě o něco více. A protože zatím není jasné, kdy se jejich hlavní odvětví podaří naplno rozběhnout, plánují v podobných akcích pokračovat.

