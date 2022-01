K počítačům měl Jan Zimandl odjakživa blízko. Už na základní škole vytvořil, jak sám říká: „Byly to takové hodně jednoduché webové třídní stránky, žádné složité programování.“ Avšak o svém budoucím zaměření, natož pak o výběru povolání, neměl ještě jasnou představu. Rozhodl se tedy pro studium na gymnáziu. „Humanitní obory pro mě nebyly a jako úplný matematik a fyzik jsem se také necítil. Ale už jsem věděl, že budu chtít dělat něco s počítači. Mezitím jsem na gymplu začal hrát na kytaru, zpívat ve sboru a založil jsem kapelu ProMěNY, která stále funguje už 17. rokem… “ dodává Jan Zimandl.

Dnešní doba ukazuje, jak je důležité mít vyvážený život

Pokračoval dále studiem na ČVUT, obor Web a multimedia. „Zde jsem mohl pokračovat přesně v tom, co mě bavilo nejvíce. Zdokonaloval jsem webové stránky a další věci. Získal jsem mnoho poznatků a dovedností ohledně multimédií. Naučil jsem se modelovat ve 3D. Mojí bakalářskou prací byla Virtuální 3D prohlídka vlašimským parkem. Ta je stále aktivní a dostupná veřejnosti ve vlašimském muzeu,“ popisuje Zimandl.

Zdroj: Foto: Jan NechvílePrezentace o 3D fotkách a představení aplikace 3D Photo na iOS Meetupu v únoru 2018. Foto: Jan Nechvíle

Na vysoké škole poprvé „přičichl“ ke složitějšímu programování a zjistil, že ho nejvíce baví vytváření tzv. uživatelského rozhraní – tedy toho, co lidé v aplikaci vidí a to, čím web, případě aplikaci, ovládají.

„V té době se začaly objevovat první chytré telefony, ale jejich programování mi přišlo tehdy příliš složité. Ke konci studia se mi naskytla příležitost vystřídat kamaráda a spolužáka ve firmě Mediawork na postu webaře, protože odjížděl do Japonska na studentský výměnný pobyt. Zkusil jsem to tedy. Bylo to moje první zaměstnání. Zanedlouho přišla nabídka – programování pro iPhone. Když jsem viděl, jak pěkně a jednoduše jde udělat designové uživatelské rozhraní, začal jsem se to učit. Navíc mě poháněla myšlenka, že cokoliv budu potřebovat, si můžu naprogramovat do telefonu, který mám stále u sebe. Zde jsem spolupracoval na mobilních aplikacích pro Pražský a Brněnský Majáles, TV Óčko, Rádio Impuls nebo Český rozhlas - Zprávy. Také jsem se podílel na zrodu aplikace MyStay, která byla letos vyhlášena jako jedna z nejlepších aplikací v pomoci zmírnění dopadu pandemie v oblasti cestovního ruchu,“ doplňuje Zimandl.

Po pár letech se mu naskytla možnost spolupracovat s rychle rostoucí firmou STRV, která má převážnou většinu klientely z Ameriky.

„Byla to pro mě výzva, hlavně každodenní komunikace v angličtině. Poznal jsem zde spoustu zajímavých lidí, od kterých jsem se hodně věcí naučil. Také jsem se dvakrát podíval za klienty do San Francisca a navštívil hlavní Apple konferenci vývojářů. Díky pomoci STRV jsem vytvořil svoji vlastní aplikaci pro focení stereoskopických obrázků, takzvaných 3D fotek, které se dají prohlížet například s barevnými brýlemi. Tuto aplikaci a její funkcionality, tj. jak 3D fotky a 3D filmy fungují a jak jsem svou foto aplikaci vytvořil, jsem měl možnost odprezentovat na interním meet-upu STRV v Brně a v Praze, kde jí přihlíželo asi 300 návštěvníků, domácích i zahraničních. Tato zkušenost se mi vcelku zalíbila a následující rok jsem se vydal na konferenci NSSpain do španělského Logroña. Zde jsem toto téma, ve zkrácené verzi, prezentoval před několikasethlavým mezinárodním publikem. Od té doby začala moje aplikace nabírat více a více uživatelů…“ vypráví nadšeně Zimandl.

S firmou STRV spolupracuje dodnes – vyvíjí aplikace pro iPhony, převážně pro americkou klientelu.

„Jsem perfekcionista a detailista. Možná tím můžu některé spolupracovníky trošku až štvát. Pracuji z domova. Většinu času dne trávím u počítače a díky povaze této práce ji mohu dělat prakticky odkudkoli, takže jsem vlastně nikdy nepracoval 5 dní z týdne v kanceláři. Tím pádem jsem i více doma a mám víc času na rodinu. Také pracovní doba je daleko flexibilnější. Dříve mi například vyhovovala práce do ranních hodin, dnes mi zase více vyhovuje práce od rána do brzkého odpoledne. To je ovšem spojeno také s naší dcerkou, ranním ptáčetem. Ale vzhledem k tomu, že komunikuji s americkými klienty, musím někdy pracovat i po večerech. Karanténa mi pracovní život nikterak nezkomplikovala. Na práci z domova jsem zvyklý. V době karantény se mi změnilo pouze to, že za kolegy do kanceláří momentálně nejezdím vůbec. Vše řešíme online. Obecně mě ale potěšil měnící se přístup firem k práci z domova. Některé firmy opustily předsudky o tom, že se lidi doma můžou flákat. Co se mě týče, tak většinou doma udělám práce víc,“ říká Zimandl.

Zdroj: Foto: Vít ŠvajcrProfilová fotografie kapely ProMěNY pro knihu o Vlašimských spolcích (2017). Zleva: Jan Poledňák (basa a zpěv), Michal Novák (zvuk), Michal Kuklík (bicí), Jan Zimandl (zpěv a kytara), Ondřej Forman (světla), Jiří Pavelka (dechy, kytara a zpěv). Foto: Vít Švajcr

Radost mu dělá jeho rodina a záliby. „Žiji se svou ženou, která je šikovná vizážistka, a s dcerou, které je zase šikovná předškolačka. Mezi moje záliby patří hudba, zpěv, hra na kytaru a mnoho dalších hudebních nástrojů, na které moc neumím, třeba bicí nebo piano. Také jsem se učil hrát na saxofon, ale ten už dlouhou dobu leží na polici ve sklepě. Hodně se zajímám o virtuální realitu a o věci s ní spojené. Například 3D modelování nebo focení 360° stupňových panoramatických snímků. Mám mnoho dalších zálib, kterým se věnuji méně. Je to třeba IOT, tj. Internet věcí, což je zapojení různých spínačů a čidel a jejich následné ovládání přes mobilní telefon. Anebo kouzlení či drobné kutilství…“ vypráví Zimandl a dodává: „Snažím se prostě žít šťastně a naplno. Nedělám druhým to, co nechci, aby dělali oni mně. To se v dnešní uspěchané době, kdy kariéra je nejvíc, už asi moc nenosí.“