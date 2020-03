Jedním z míst, kde se lidé mohou schovat před shonem dnešní uspěchané doby, je kladenské Centrum energetické rovnováhy Mandala. To patří třiačtyřicetileté Andree Svatavě Mlynáříkové, která se cvičení s lidmi věnuje už asi pětadvacet let. Její harmonizační lekce, které stojí na základech jógy, nabízejí lidem hlavně zklidnění. „Zklidnění v dnešní době potřebuje každý,“ myslí si lektorka.

Andrea Svatava Mlynáříková. | Foto: Deník / Jan Brabec

Jako malá jsem nikdy k józe blízko neměla. Spíš naopak, měla jsem k ní až odpor, protože jsem měla pocit, že je to aktivita pro starší a pokročilé. Od šestnácti let se věnuji sportu a předcvičování, dělala jsem aerobik. Pak jsem ale přešla na zdravotní cvičení, protože mi chybělo něco navíc, co bych lidem předala. Následně jsem začala studovat rehabilitační péči. To mě obohatilo o další směr, ve svém konceptu jsem se posouvala dál a dál.