/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nějaký konkrétní viník zřejmě stojí za škodou nejméně v řádu milionů korun, kterou v noci na úterý 20. srpna napáchaly plameny schvacující střechu opuštěného obytného komplexu v ulici V Dubině v Černošicích na Praze-západ.

K požáru takzvané Krejčířovy vily – šlo o sídlo, jež pro svou rodinu vybudoval podnikatel Radovan Krejčíř, dnes vězněný v Jihoafrické republice (který právě odtud utekl policistům při domovní prohlídce v létě roku 2005 a následně uprchl do zahraničí) – byli hasiči přivoláni deset minut před druhou hodinou po půlnoci. S plameny pak museli bojovat s mimořádným nasazením až do dopoledních hodin. V noci, kdy středočeským hasičům přijely na pomoc i jednotky z Prahy, byl dokonce kvůli potřebě dalších cisteren pro dovážení vody vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu; platil od čtvrté hodiny až do osmé ranní.