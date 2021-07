V kempu Radava na Orlíku znovu hořelo, shořel další karavan i osobní auta

Řádí u Orlíku žhář? To je otázka, která napadne snad každého, když se dozví, že v kempu Radava na Orlíku znovu hořelo, a to v půl třetí ráno 23. července. Pouhých deset dnů poté, co tam rozsáhlý požár zlikvidoval jedenáct karavanů.

Oheň z pondělí 12. na úterý 13. července předvedl svou ničivou sílu v kempu Radava u Orlické přehrady. Při požáru hasiči vyhlásili 3. stupeň požárního poplachu, zasahovalo 10 cisteren a 4 dopravní automobily. | Video: Lenka Pospíšilová