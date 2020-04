Hořet začalo pět minut před osmou hodinou na dálničním kilometru 64,8, tedy mezi Bernarticemi a Lotem; kousek před pomezím Středočeského kraje a Vysočiny.

Požár vozidla, s nímž řidič zajel do odstavného pruhu, hasiči poměrně rychle zlikvidovali. I pak byl ale provoz zprvu obnoven jen levým jízdním pruhem; pravý zůstal uzavřený. Chvíli trvalo, než se rozjela kolona vytvořená před místem události – řidiči totiž při příjezdu kolem ohořelého tahače zpomalovali, aby si mohli prohlédnout způsobené škody.

Pokud by ve stejném místě vzplál tahač jen o pár dnů později, znamenalo by to ještě mnohem výraznější dopravní komplikace. Jde totiž o úsek, kam se již o víkendu vrátí dopravní omezení kvůli rekonstrukci dálnice.