Hasiči při likvidaci ohně pracovali v dýchací technice a nikdo se při zákroku nezranil. Naštěstí nikdo nebyl ani v domě. Rodina bydlela v takzvaném mobilheimu, což je mobilní dům, který přiveze nákladní auto a jeřáb ho jen usadí na dané místo.

„Na objektu, ale také na maringotce stojící vedle a porostu v okolí, vznikla škoda 200 tisíc korun. Po půl jedné byl požár zcela uhašen. Vyšetřovatel uvedl jako příčinu nedbalost při provozu topidla,“ potvrdil mluvčí HZS Středočeského kraje Jaroslav Gabriel.

Rodina se ocitla ve velmi těžké situaci. „Při požáru přišla rodina Oty Šimáčka o vše, co měla, tedy zejména o bydlení,“ popsal starosta Ostředka Marek Škvor. Šimáčkovi nyní přebývají v ostředecké restauraci v jedné místnosti.



Pozbyli také veškeré oblečení, doklady a nejmladší Erik i své oblíbené hračky. Jako vyjádření sounáležitosti teď obec uspořádala veřejnou sbírku. Ta by měla rodině pomoci překlenout nejtěžší chvíle.



„Pokud chcete rodinu podpořit a pomoci jí, zašlete prosím jakoukoliv částku na účet číslo 4691812339/0800. Sbírka probíhá do 11. prosince. Obec Ostředek předem děkuje za zaslané příspěvky,“ sdělil starosta.