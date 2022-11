Potvrdil také, že žár v objektu byl tak velký, že se jeho působením prohnuly a propadly stropy a oprýskával beton. „Teplota musela být až kolem 800 stupňů Celsia,“ potvrdil ředitel.

Kouř si našel cestu ven kromě okenních otvorů také popraskaným zdivem. Také proto se stále více hovoří o nejasné budoucnosti celého objektu. Jak to s ním bude dál, ale rozhodne až statik a nyní je na jakékoliv závěry příliš brzy. To platí i o škodě, i když ta i laickým odhadem půjde do desítek milionů korun.

Požár v obchodním domě Hvězda je pod kontrolou. Záchranáři ošetřili pět lidí

Nejistá budoucnost teď čeká také firmy, které ve Hvězdě měly provozovny. O nějakém otevření nemůže být nyní řeč. Další ranou pro ty v přízemí objektu, kam se plameny nedostaly, je třeba i to, že jim kouř a hasební voda poškodily zboží.

„Je mi líto těch obchodníků. Před Vánoci mají největší tržby a teď je všechno pryč,“ uvedla jedna z učitelek nedaleké mateřské školy.

Škoda předběžně dosáhla 50 milionů korun.