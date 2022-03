Štěstí v neštěstí při tom měli místní sportovci, kteří už dříve poškozenou zelenou síť hodlali vyměnit za novou. Pokud by to před požárem, mohli by kupovat další novou síť.

FOTO: Požár dřeva na zahradě zasáhl i rodinný dům. Škoda půjde do statisíců

Kvůli rozsahu požáru do Pecerad dorazily hned čtyři jednotky. „Vedle profesionálních hasičů z Benešova tam zasahovali i místní dobrovolní hasiči z Pecerad, Týnce nad Sázavou a Bukovan,“ potvrdila Tereza Fliegerová.

Vypalování stařiny se sice nepotvrdilo, ale výsledek byl stejný. Pokud by hasiči pálení suché trávy prokázali, vystavili by pachateli účet. „Za vypalování staré trávy zákon stanoví pokutu až 25 tisíc korun,“ dodala mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Fliegerová.