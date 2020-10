„Jejich úkolem je zjistit, zda je voda, které při hašení protéká přes skládku kontaminovaná. Současně z jejich zprávy případně vyplynou také opatření, která bude potřeba pro minimalizaci dopadu na životní prostředí,“ vysvětlil mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje Jaroslav Gabriel.

Voda totiž nejen hasí plameny, které mnohdy ani nejsou patrné, ale také protéká před vrstvy odpadků a bere s sebou vodourozpustné látky. Od skládky pak vtékají do potoka a odtud do rybníka Pilař. Využívají ho pro své hobby sportovní rybáři a leží v dolní části nového městského biokoupaliště. To je nyní už uzavřené a vodu do nádrží navíc dodávají vrty, nikoliv zmiňovaný rybník.

„Kvůli závažnosti byl vyhlášený předposlední 3. stupeň poplachu,“ připomněl Jaroslav Gabriel s tím, že se na likvidaci požáru podílí celkem 17 jednotek požární ochrany včetně profesionálů z HZS Benešov. S ohněm bojují pomocí těžké techniky, pásového rypadla Cat také členové záchranného útvaru z Jihlavy.

Podle votického místostarosty Jana Kučery, který má informace přímo z místa, hoří odpad v hloubce zhruba 15 až 20 metrů. Pro hašení je proto potřeba se do této hloubky dostat, což znamená převezení materiálu z místa zásahu jinam.

„Než se oheň dostal na povrch, mohl nepozorován doutnat už klidně i měsíc,“ uvedl Jan Kučera s tím, že právě proto asi nebude úplně jednoduché zjistit, od čeho požár vznikl. „Zatím poslední předpoklad likvidace požáru je nyní pondělní půlnoc, ale jisté není nic,“ uzavřel votický místostarosta.

Kvůli události nebylo možné skládku běžně používat. Proto se zastavil veškerý svoz komunálního odpadu. Ukládat odpad nemohou ani sběrné dvory, které se během víkendu pravidelně plní.

Přesto, že hasičský vyšetřovatel ještě případ neuzavřel, nejpravděpodobnějšími příčinami obdobných požárů skládek je navezeného žhavého popela z domácností. Podle prozatímních odhadů způsobil požár škodu milion korun. Skládka patří obchodní společnosti Compag Votice.