Požár na severu Čech zasáhl obyvatele místních obcí. Pomůžete?

Lidé by neměli zejména rozdělávat oheň v lese a odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Rovněž by neměli používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně a rozhodně také ne pyrotechniku. Naopak by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány, a také úsporně hospodařit s vodou.

