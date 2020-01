„Muž utrpěl lehčí popáleninu horní končetiny,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová.

K úrazu došlo při zatápění v kotli rodinného domu. „Při tom z kotle vyšlehly plameny a vzplály také ropné produkty skladované v kotelně,“ potvrdil hlavní vyšetřovatel HZS Benešov Milan Houdek.

Požár dokázali obyvatelé domu, místní dobrovolní hasiči, uhasit ještě před příjezdem kolegů z profesionálního HZS Benešov. „Přesto vznikla škoda několik set tisíc korun,“ dodal vyšetřovatel HZS.

Vyšetřují požár u vlašimských střelců

Jeden zraněný, škoda 400 tisíc korun. Takový je výsledek požáru dřevěné přístavby Střeleckého klubu Vlašim na okraji města, k němuž došlo poslední den loňského roku kolem půl sedmé večer. „Při požáru se nadýchal kouře mladý muž, kterého zasahující hasiči předali k ošetření kolegům ze Zdravotnické záchranné služby Benešov,“ potvrdila mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Vladimíra Kereková s tím, že při zásahu hasiči z hořícího objektu vynesli dvě proudem vody ochlazené propanbutanové lahve a zabránili tak jejich explozi. „Zákrok ochránil další majetek v hodnotě jeden a půl milionu korun,“ dodala mluvčí Vladimíra Kereková.

Túje nepřečkaly oslavu Silvestra

Slavení příchodu nového roku si zhruba dvě hodiny před samotnou půlnocí vyzkoušel nezjištěný člověk v Pětihostech, obci kousek za hranicemi Benešovska. Jeho počínání odnesla řada tújí. „Chytly od zábavné pyrotechniky a majitel je uhasil ještě před tím, než dorazili hasiči z HZS Benešov,“ potvrdila mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Vladimíra Kereková. Při požáru se nikdo nezranil a nebyla ani vyčíslena škoda za poškození stromků.

Zima řidiče na Benešovsku prověřovala jen pár dní

Do života obyvatel okresu v této zimě zasáhlo zatím jen několik mrazivých dnů. A těch, kdy padal sníh, bylo ještě méně. Přesto prakticky hned první takové počasí značně zahýbalo sebevědomím motoristů. Projevilo se to poslední týden roku. Na silnicích Benešovska se objevil sněhový poprašek a lesk vozovky dával tušit nebezpečí. Přesto někteří řidiči neodlehčili nohu z plynu. Jejich jízda pak skončila dříve, než plánovali. Například na silnici II/112 z Vlašimi do Benešova mladá řidička „zaparkovala“ auto do příkopu. Bez viditelného zranění jí ze šoku pomáhal specialista HZS Benešov. Jeho kolegové jistili také situace u dvou nehod na okraji Votic a „uklouznutí“ dodávky na silnici I/3 poblíž Olbramovic.