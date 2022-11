„Ten objekt je na odpis,“ uvedl, i když připomněl, že rozhodující slovo v této otázce bude mít samozřejmě pověřený statik. Škoda podle hasičů předběžně dosáhla 50 milionů korun.

Požár v obchodním domě Hvězda je pod kontrolou. Záchranáři ošetřili pět lidí

Pokud nařídí demolici objektu, bude si vlastník muset zajistit demoliční výměr. Kdyby se vlastník ke zbourání neměl, může stavební úřad demolici nařídit. Jestliže by situace i přesto dál nespěla k odstranění objektu, iniciativy by se mělo chopit město a na své náklady akci provést. Náklady na demolici by pak bylo nutné vymoci například i soudní cestou po vlastníkovi objektu.

Podle informací, které starosta získal, začalo hořet v prvním patře v prostoru někdejší samoobsluhy drogérie DM, kde měli vietnamští podnikatelé obchod s oděvy a obuví. Potvrdit to ovšem ještě musí vyšetřování hasičů a policistů.

Požární vyšetřovatel se do práce dal už v devět hodin dopoledne. Pomoci v objasňování příčin mohou i svědectví lidí (ať už prodavačů či zákazníků), kteří v době vypuknutí požáru v obchodním domě byli.

Požár poškodil Obchodní dům Hvězda v Benešově. Budoucnost objektu je nejistá

Bezprostředně po propuknutí požáru, jehož štiplavý dým zamořil ulice, se vyrojila celá řada spekulací, proč dům vzplanul. „Přiběhli tam dva asi dvanáctiletí kluci se zapálenými trenýrkami, které hodili na regál s oděvy,“ tvrdila prý jedna žena. Podle jiné verze pocházeli žháři z Ukrajiny. Objekt totiž od roku 2014 patří akciové společnosti Benešov Shopping Mall, se sídlem v Praze, jejímiž majiteli jsou Rusové.

„Nic z toho se zatím nepotvrdilo,“ uvedla mluvčí Policie ČR Barbora Schneeweissová před úterním polednem. „Pravdou je, že v současné době pracují v objektu benešovští kriminalisté a také specialisté z Kriminalistického ústavu,“ uvedla.

Potvrdila však, že benešovští policisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti a také to, že ve hře jsou i další verze. „O příčinách, případně o vině nebo nevině se nyní bavit nelze,“ řekla.