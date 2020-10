K požáru skládky do Votic na Benešovsku vyjeli v sobotu v poledne středočeští hasiči a oheň se snažili uhasit celou noc. To se zatím nepodařilo, na místě zasahovalo už 22 jednotek a stále se snaží oheň dostat pod kontrolu.

Požár skládky ve Voticích. | Foto: HZS Středočeského kraje

V sobotu to nejprve to vypadalo, že hoří pouze plocha 5x5 metrů, ale postupně hasiči zjistili, že požár se rozšířil i do hloubky skladovaných odpadků. Poplachový stupeň byl proto zvýšen na druhý a byly povolány další jednotky.