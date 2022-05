FOTO: Hasiči likvidovali požár znovu v Městečku. Tentokrát chaty u Chotýšan

Po měsíci a půl hasiči znovu spěchali k požáru do Městečka. Tentokrát to však nebylo do osady u Nespek, nýbrž místní části obce Chotýšany. Tam se požár chaty obešel a bez zranění, avšak se škodou odhadnutou na tři miliony korun. V úterý 31. května brzy ráno tam došlo k požáru chaty.

Požár chaty v Městečku u Chotýšan. | Foto: HZS Benešov