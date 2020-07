Zásah se bohužel neobešel ani bez opakovaných zásahů záchranářů. Co mělo plameny na svědomí, zůstává předmětem šetření, na němž se podílejí i specialisté Technického ústavu požární ochrany Praha. Mimo jiné zkoumají elektroinstalaci kuchyňského sporáku.

Že je zle, viděli říčanští hasiči ještě předtím, než vůbec vyrazili k zásahu. Při vyhlášení poplachu stačilo pohlédnout udaným směrem, připomněl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. „Velké šlehající plameny byly viditelné i z hasičské stanice, která je vzdálena asi půl kilometru vzdušnou čarou,“ konstatoval. Připomněl, že vedle profesionálů vyjeli k ohni také dobrovolní hasiči z Říčan a Mukařova. „Celkem s pěti cisternami, automobilovým žebříkem a velitelským vozidlem,“ upřesnil Gabriel. Následně byl kvůli zajištění výměny tlakových lahví do dýchacích přístrojů povolán ještě protiplynový automobil z Benešova.

V péči záchranářů skončil i jeden z hasičů

„Hasiči v dýchací technice po příjezdu evakuovali dvě osoby a požár hasili pomocí čtyř vodních proudů; ze dvou stran také z nastavovacích žebříků,“ přiblížil dále okolnosti zásahu. Uživatele bytu, který se nadýchal kouře, na místě ošetřili záchranáři. Dalším pacientem se stal jeden z hasičů, potřebující pomoc kvůli přehřátí organismu. I to vyřešily na místě chladicí prostředky. Při zásahu, který se protáhl až do večera, došlo také na použití motorové pily pro rozebírání konstrukcí – a samozřejmě se uplatnila rovněž termokamera používaná jak k vyhledávání skrytých ohnisek hoření, tak ke kontrole uhašených míst. Kvůli dohledu zůstala říčanská dobrovolná jednotka na požářišti po celou noc; až do pátečního rána.

Hasiči na místě spolupracovali i se starostou a místostarostou Říčan, přivolali také technika ČEZ Distribuce, aby zkontroloval elektrické vedení, přes něž na počátku zásahu šlehaly plameny. Protože nosné konstrukce čelily velkému žáru, byl přizván statik, který vpodvečer zakázal vstup do nejzasaženějšího bytu. Tři další zůstaly přístupné.

„Zálohu stanice Říčany pro případ vzniku další mimořádné události zajistila po dobu zásahu jednotka dobrovolných hasičů města Mnichovice,“ připomněl ještě mluvčí Gabriel. Skutečně měla práci – před šestou večer zasahovala přímo v Mnichovicích u střetu dvou osobních aut, který se neobešel bez zranění.