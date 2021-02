Zasažený tunel byl uzavřen v obou směrech, následně ve směru jízdy k D5 – tedy na příjezdu k místu požáru ještě před Radotínským mostem – došlo také na uzavření Komořanského (Cholupického) tunelu na dálničním kilometru 7,3.

Přineslo to kolaps dopravy nejen na Pražském okruhu (a také v přilehlém úseku D5 na příjezdu od Berouna i na příjezdu do Prahy po D1 od Benešovska), ale rovněž na objízdných trasách – což se projevilo zejména v době ranní dopravní špičky na Jižní spojce, kam se v rámci objížďky dočasně vrátily kamiony. Ta se v důsledku silného provozu ucpávala na obou koncích: jak u Barrandovského mostu, tak v oblasti Chodova. Zatíženy byly i další alternativní trasy – třeba přes Radotín nebo Vídeňskou ulicí.

Po třech hodinách se sice podařilo částečně obnovit průjezd alespoň ve směru jízdy od letiště na Modletice u dálnice D1, když byl v Lochkovském tunelu zprovozněn pravý jízdní pruh – zprvu to ale příliš nepomáhalo. Kolona ve směru jízdy k D1 se dávala do pohybu jen velmi pozvolna: na dálnici totiž překážely kamiony, jejichž řidiči čerpali povinnou přestávku na místech, kde zrovna v noci museli zastavit. Až s rozedněním se kolona začala skutečně rozjíždět – a poměrně brzy už byl provoz směrem k D1 plynulý.

V Lochkovském tunelu zasahuje několik jednotek hasičů u požáru kamionu ve směru z D1 na D5. Požárem je zasažena převážně kabina kamionu a událost by měla být bez zranění. Zasahujeme 1 proudem C v dýchací technice. — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) February 9, 2021

Průjezd Lochkovským tunelem (a v návaznosti i Komořanským) podle nočního odhadu Centra dopravních informací nebude možný do středečního poledne. Ranní postup odklízecích prací by napovídal tomu, že vše by se opravdu mohlo podařit stihnout během dopoledne; už po páté ranní byl ohořelý kamion vytažený z tunelu ven a mohlo dojít na odklízení ledu, který se v tunelu vytvořil během hasebního zásahu za velmi mrazivé noci. Součástí tohoto nadělení se staly i tuny rozšlapaného a rozježděného kiwi.

Obavy z toho, že provoz na okruhu D0 zůstane ve směru k D5 omezen i podstatně déle, jestliže dřívější zkušenost s obdobnou událostí napovídá, že než se podaří opravit a systémy tunelového zabezpečení a odzkoušet jejich funkčnost, může se jednat i o dny, by se zřejmě naplnit neměly. Plyne to ze slov Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnic Martina Bučka, který ráno uvedl, že podle prvních zkoumání nebylo prokázáno zásadní poškození tunelu ani technologie. Čas 12.00 jako předpoklad obnovení provozu nadále platí, konstatoval Buček.

Přímou škodu v souvislosti s požárem, který se z tahače rozšířil i do tepelné izolace návěsu, hasiči předběžně vyčíslili na 2,5 milionu korun. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím zůstává v šetření. Právě zasažení izolace zásah protahovalo; hasiči zasahující v dýchací technice museli vyhledávat skrytá ohniska hoření – a vyžádalo si to i vyložení nákladu.