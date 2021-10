Týdeník Květy zpravodajsko-společenský týdeník pro celou rodinu Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu – jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.

Prodáváte i do ciziny? Zatím ne. Nyní překládáme naše stránky www.ricetime.cz do angličtiny. Rozhodně bychom chtěli pomoci zahájit tuto očistnou cestu i v jiných zemích.

Jak se vlastně taková brčka vyrábějí a jaký mají ekologický přínos? Brčka jsou složena ze 70 procent z rýžové mouky, zbylých 30 procent je tapiokový škrob (tapioka drží konzistenci brčka, aby v nápoji dlouho vydrželo bez rozmočení a následně bylo i příjemnější ke konzumaci). Do směsi se přidá voda a speciální stroj vytlačí měkké brčko, které chvíli putuje po sušicím pásu, než ztvrdne. Naše brčka se dají pohodlně sníst. Krmíme jimi i doma rybičky a venku ptáčky. Nedávno jsme si je dokonce uvařili jako přílohu k jídlu. V přírodě se velice rychle rozloží, pokud je nějaké zvíře dřív nesní. Dá se říci, že za chvíli po brčku nezůstává prakticky žádná stopa.

A kde je vyrábíte? Popravdě, dlouho jsme přemýšleli, zda brčka vyrábět tady, nebo ne. Hlavně kvůli minimalizování uhlíkové stopy. Zjistili jsme však, že té bychom se stejně nedokázali vyhnout, protože je děláme z rýžové mouky a škrobu z tapioky, které bychom stejně museli dovážet. Máme velice dobré známé ve Vietnamu – lidi, kteří žili u nás, a tak umějí česky. Spolupracujeme s nimi a všechno je tak mnohem příjemnější a jednodušší. Představili jsme jim svůj nápad a oni zjišťovali, zda by bylo možné něco takového vyrobit z jejich plodin. Po téměř ročním plánování a jednání můžeme s radostí říci, že to možné je.

Jaký je o vaše zboží zájem? Zatímco v běžných podnicích je o brčka velký zájem, protože s papírovými nejsou jejich zákazníci spokojeni, velké fastfoodové řetězce se k našim nabídkám staví laxně, přestože ví, že jsou naše produkty kvalitní a certifikované v ČR. Podle našich průzkumů jsou jejich zákazníci s papírovými brčky nespokojeni a tvrdí, že pití s nimi je spíše utrpení. Je s podivem, že čeští manažeři řetězců nedokážou u svých zahraničních vlastníků prosadit dobrou věc a odůvodňují to velkou byrokracií při zavádění nových produktů. Myslím si ale, že na to nemají sílu nebo kompetence. Bohužel.

Plastová brčka sice na poli ekologickém nehrají žádnou velkou roli, ale jejich odbouráním přírodě přece jen aspoň trochu pomůžeme. Pustil se do toho Tomáš Matys se svojí firmou RiceTime. Rozhovor s ním vyšel v časopise Květy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.