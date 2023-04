V Benešově je s více než dvěma stovkami pracovníků třetím největším zaměstnavatelem. „V Benešově produkujeme výrobky pro všechny obory, v nichž BTL působí a dodává je do celého světa. Za úspěchem naší firmy stojí samozřejmě i tým z Benešova,” říká ředitel BTL Medical Technologies Tomáš Drbal.

Skupina BTL, která podle žebříčku Forbesu patří v Česku mezi deset největších donátorů, vznikla v roce 1993 právě v České republice. Za téměř třicet let si vydobyla přední postavení v oboru zdravotnické techniky. Celá skupina BTL loni dosáhla celosvětově rekordního obratu 11,7 miliardy korun.

Ve vybavení pro fyzioterapii je nejsilnější na evropských a asijských trzích, před třemi lety se stala největším dodavatelem neinvazivních estetických přístrojů v USA. Stojí ale například i za výrobou nejmenšího profesionálního EKG na světě, laseru na léčbu plic po covidu, ojedinělého přístroje v neinvazivním tvarování svalů a redukci tuků na světě nebo unikátního přístroje na inkontinenci.

Vyrábějí komponenty pro přístroje

V Benešově se vyrábějí komponenty pro všechny přístroje, které BTL distribuuje do celého světa. Výroba zahrnuje všechny procesy od nákupu surovin a elektronických součástek přes osazení, strojní a ruční pájení, montáže a testování elektroniky až po lisování plastů či třískové obrábění. Komponenty se poté jednou až dvakrát týdně přepravují kamionem do bulharského Plovdivu, kde se nachází další výroba firmy BTL, a tam se kompletují do finální podoby výrobků a poté distribuují do více než 65 zemí světa.

Benešovská výroba byla vybudována v roce 1994. Její výrobní haly stojí v současné době na ploše přes půl hektaru. Podle ředitele benešovského závodu BTL Vladimíra Víta jde o strategické místo nejen z hlediska byznysu, ale i pro zaměstnance. Díky dobré dostupnosti mají blízko i do centra města, školek a škol a na autobus.

Počet zaměstnanců stále roste

Loni se počet zaměstnanců v benešovské výrobě zdvojnásobil a stále roste. Převažují manuální a technologické profese, pracují tam výrobní operátoři, skladníci, technici, technologové, ale i nákupčí, inženýři kvality a další podpůrné profese, které zajišťují chod výroby.

„Vzhledem k narůstajícímu objemu výroby jsme se rozhodli pokrýt externí dodavatele novými technologiemi s našimi lidmi a týmy dále rozšiřujeme. Od začátku roku do března jsme přijali 38 nováčků a nyní hledáme nejméně dalších 37 zaměstnanců. Dá se tedy očekávat, že se rozšíříme na počet 250,” dodává šéf výroby Vladimír Vít s tím, že nejde o typicky dělnickou, ale velmi sofistikovanou práci.

Ačkoli benešovská výroba rok od roku zvyšuje produkci, není to podle hlavního ředitele BTL Tomáše Drbala primárním cílem firmy. „Chceme si udržet kvalitu, unikátnost všech produktů a také stabilní zázemí. Dokládá jej i věrnost některých benešovských zaměstnanců, kteří zde pracují i čtvrt století,” zdůrazňuje ředitel, který sám v BTL začínal v polovině 90. let jako student a nikdy z firmy neodešel.

Vývojáři z BTL podle Drbala stále pracují na nových přístrojích. Ty přitom velmi často obsahují nové komponenty nebo využívají nové technologie. Výroba je proto musí reflektovat, a firma tak musí zajistit dostatečné kapacity, prostor a kvalifikaci pracovníků.

Neustále se učí, aby zvládli nové technologie

„Proto se snažíme výrobky, které se v benešovské výrobě vyrábějí už delší dobu a je možné vyrobit je v bulharské BTL, přenést tak, abychom zajistili potřeby pro nové projekty opět zde v Benešově. Je to náročné pro české kolegy, kteří se neustále učí, aby zvládli nové technologie a nové postupy, a taktéž je to náročné na organizaci pracovišť,” vysvětlil Tomáš Drbal.

V současnosti firma investuje v Benešově do dalšího vybavení, plánuje pořídit například už čtvrtý vstřikolis na zpracování plastů či novou SMT linku pro osazování desek plošných spojů. Výroba se bude rozšiřovat také z důvodu výroby nové řady přístrojů pro měření EKG, které budou podle Drbala špičkou v oboru. Z estetické medicíny se budou vyrábět komponenty do přístroje pro redukci vrásek.