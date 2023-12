Vlašimská zbrojovka Sellier & Bellot se stane součásti společnosti Colt CZ. Ta získá kompletní balík akcií vlašimské firmy, která dosud patří brazilské společnosti CBC.

Historie vlašimské firmy Sellier & Bellot sahá až do roku 1825, po téměř dvou stoletích se stane součástí firmy Colt CZ. | Foto: se souhlasem Sellier & Bellot

Za tradičního českého výrobce střeliva do pistolí a pušek získá CBC 350 milionů dolarů a současně také 27 procent akcií skupiny Colt CZ. Informují o tom Seznam zprávy s tím, že transakci napřed musí schválit regulační orgány v různých zemích. Jejich rozhodnutí je proto očekávané v první polovině roku 2024. „Jsme hrdí na to, že můžeme ve Skupině Colt CZ přivítat společnost Sellier & Bellot, jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších výrobců malorážové munice. Akvizice Sellier & Bellot zapadá do naší dlouhodobé strategie expandovat nejen v našem klíčovém segmentu ručních palných zbraní, ale i v souvisejících odvětvích, kdy je střelivo přirozeným doplňkem našich produktů,“ řekl Jan Drahota, prezident a předseda představenstva Colt CZ Group.

„Úspěšný vstup jedné z vlajkových lodí CBC Global Ammunition Group do skupiny Colt CZ výměnou za významný akciový podíl představuje začátek důležité strategické spolupráce. Jsme přesvědčeni o dlouhodobé vizi vedení Colt CZ a věříme, že transakce povede k tvorbě významné hodnoty mezi segmenty munice a střelných zbraní,“ říká Fabio Mazzaro, finanční ředitel CBC Global Ammunition LLC. Podle Radka Musila, generální ředitel Sellier & Bellot bude vlašimská zbrojovka pokračovat v budování české tradiční značky a úzce spolupracovat s týmem Colt CZ Group na vývoji produktů.