„MSZ hospodaří s naším provozním příspěvkem. Ale ředitel musí napnout všechny síly, aby společnost prošla těžkým obdobím s co nejmenšími ztrátami,“ uvedl starosta.

Splnit to bude bez příjmů z provozu krytého plaveckého bazénu, zimního stadionu a tělocvičny v Táborských kasárnách, nebude lehké. Bazén je kompletně uzavřen od pátku 9. října. „Zimní stadion a tělocvičnu uzavřeme v pondělí 12. října,“ sdělil ředitel MSZ Tomáš Holub, s tím, že v provozu zatím zůstává hotel na zimním stadionu.

„Během opatření budou MSZ provádět mimořádnou údržbu. Zaměstnanci, pro které nebude pracovní náplň, zůstanou doma s náhradou mzdy. V jaké výši manažer neuvedl. Výpadek příjmů ale zasáhne do plánovaných investic. „Doufám, že uzavření potrvá jen avizovaných 14 dnů,“ dodal ředitel MSZ.

V obdobném postavení jsou i Sportovní zařízení města Vlašimi. Veřejnost už tam týden nemůže na zimní stadion a nově ani do krytého bazénu ve Sporthotelu.

„Na zimním stadionu doběhnou výjimkou povolené soutěže během víkendu. Od pondělí 12. října už do haly nepřijde nikdo,“ potvrdil Jakub Jeništa, provozní manažer příspěvkové organizace s tím, že práce pro zaměstnance bude i tak dost a dojde i na tu dlouhodobě odkládanou. „Kvůli opatřením ale přijdeme o tržby,“ připomněl Jeništa s tím, že není proto jasné, které investice si organizace bude moci dovolit.

Úplně jinak dopadne situace na soukromé firmy. Ty jsou odkázány pouze na vlastní příjmy. Jednou z nich je i T-sport Votice, která provozuje halu s tenisovými a badmitonovými kurty, fitness, bowlingovou dráhu a malou restauraci.

„Když opatření potrvá jen dva týdny, nejspíš to přežijeme,“ řekl jednatel společnosti Ondřej Kočka. Od příštího týdne tam měla začít zimní sezona s vyšší návštěvností haly. Sportovat se ale smí jen venku. „Když to tak ministr nařídil, je vidět, že asi nikdy tenis za deště a v deseti stupních nehrál,“ řekl Ondřej Kočka.

Zaměstnance firma zatím posílat na práci z domova nechce a dál budou plnit své stanovené úkoly. Třeba i v restauraci. „U stolu tam budou sedět čtyři lidé a v osm večer musí domů,“ dodal Ondřej Kočka. „Je to bída. Věřím, že to ustojíme, ale je to veliký zásah do podnikání,“ dodal.