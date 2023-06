Jahody pěstuje Martin Perníček na ploše přes půl hektaru z celkového 2,5 hektaru. Nejdříve začne plodit odrůda Rumba, která v současnosti už pomalu odkvétá. Zrát by podle něj mohla začít někdy v době od 6. do 10. června, kdy začne také prodej. „Dřív to nebude. Potřebovali bychom, aby ještě trošičku zapršelo,“ předeslal zkušený jahodář.